المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ حسن نشوان

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حسن دحان سعيد نشوان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وأشاد الوهباني في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ محمد دحان سعيد نشوان وإلى نجل الفقيد الشيخ ناصر حسن دحان نشوان وإخوانه، بمناقب الراحل وإسهاماته في خدمة الوطن والمجتمع وحل القضايا بين المواطنين وإصلاح ذات البين.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل نشوان في مديرية مغرب عنس محافظة ذمار بهذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون"