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المؤتمر نت - أعلنت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ عن بدء فرضِ حظرٍ بحريٍّ على ميناءِ "حيفا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة

صنعاء تفرض حظراً بحرياً على ميناء "حيفا"

المؤتمرنت -
صنعاء تفرض حظراً بحرياً على ميناء "حيفا"
أعلنت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ عن بدء فرضِ حظرٍ بحريٍّ على ميناءِ "حيفا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أنه "ورداً على تصعيدِ العدوِّ الإسرائيليِّ عدوانَه الوحشيَّ على إخوانِنا وأهلِنا في غزة، وارتكابِ العشراتِ من المجازرِ يومياً ووقوعِ المئاتِ من الضحايا في جريمةِ إبادةٍ جماعيةٍ لم يشهدْ لها العالمُ مثيلاً، ورداً على استمرارِ الحصارِ والتجويعِ، ورداً على رفضِ العدوِّ إيقافَ عدوانهِ ورفعَ حصارِه، فإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ بالتوكلِ على اللهِ وبالاعتمادِ عليهِ قررتْ بعونِ اللهِ تنفيذَ توجيهاتِ القيادةِ بِبَدءِ العملِ على فرضِ حظرٍ بحريٍّ على ميناءِ "حيفا".

ودعت كافةِ الشركاتِ التي لديها سفنٌ متواجدةٌ في ميناءِ "حيفا" أو متجهةٌ إليهِ بأنَّ الميناءَ المذكورَ صار منذُ ساعةِ إعلانِ هذا البيانِ، ضمن بنكِ الأهدافِ وعليها أخذُ ما وردَ في هذا البيانِ وما سيردُ لاحقاً بعينِ الاعتبار.

وأكد البيان أنَّ هذا القرارَ يأتي بعدَ نجاحِ القواتِ المسلحةِ بفضلِ اللهِ وعونِه وتسديدهِ وتوفيقهِ في فرضِ الحصارِ على ميناءِ "أمِّ الرشراشِ" وتوقفِه عن العملِ ولنْ تترددَ في اتخاذِ ما يلزمُ منْ إجراءاتٍ إضافيةٍ دعماً وإسناداً للشعب الفلسطينيِّ المظلومِ ومقاومتِه العزيزة.

وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أنَّ كافةَ الإجراءاتِ والقراراتِ المتعلقةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ من عملياتٍ إسناديةٍ ومن حظرِ الملاحةِ الجويةِ وكذلك البحريةِ سيتوقفُ تنفيذُها حالَ توقُّفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.








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