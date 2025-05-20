المؤتمرنت -

الخطري: المرأة اليمنية كانت سَبَّاقة في دعم مشروع الوحدة الوطنية

أكدت الأستاذة فاطمة الخطري -الأمين العام المساعد لقطاع المرأة في المؤتمر الشعبي العام- أن المرأة اليمنية لعبت دوراً محورياً في تحقيق الإنجاز التاريخي للوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، إلى جانب مختلف القوى الوطنية.



وبمناسبة الذكرى الـ35 لإعادة تحقيق الوحدة، شدَّدت الخطري في تصريح لـ"الميثاق"، على أن هذا الدور الوطني للمرأة يضع على عاتقها مسئولية مواصلة الجهود من أجل الحفاظ على الوحدة، التي باتت اليوم مُستهدَفةً من قوى لا تريد لليمن الأمن ولا الاستقرار ولا التنمية، تحت راية الوحدة التي أعادت للوطن اعتباره ومكانته.



وأشارت إلى أن الأسرة اليمنية عانت قبل الوحدة من الانقسام الجغرافي بين الشمال والجنوب، إلا أن تضحيات المخلصين وإيمانهم العميق بالوحدة مكَّنت اليمنيين من تجاوز تلك الحُقبة، ما يجعل الوحدة اليوم مسئولية وطنية تستوجب تحويل الخلافات إلى فرص للانطلاق نحو مستقبل أفضل، من خلال معالجات ناجعة تضمن استمرار وحدة البلاد وتفعيلها كمنارة لكل دُعاة الوحدة في الوطن العربي.



واختتمت الخطري تصريحها بتحية النهج الوحدوي الذي ينتهجه المؤتمر الشعبي العام بقيادة رئيسه الشيخ صادق بن أمين أبو راس، مؤكدةً أن المرأة المؤتمرية ستظل سنداً للمرأة اليمنية في مواصلة دورها الوطني الوحدوي.