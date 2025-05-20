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المؤتمر نت - هنَّأ رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ عزام صلاح، قيادة وأعضاء المؤتمر وجماهير الشعب بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م

صلاح: محاولات تمزيق الوطن لن تزيد شعبنا إلا تمسُّكاً بوحدته

المؤتمرنت -
صلاح: محاولات تمزيق الوطن لن تزيد شعبنا إلا تمسُّكاً بوحدته
هنَّأ رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ عزام صلاح، قيادة وأعضاء المؤتمر وجماهير الشعب بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، التي تمثّل تتويجاً لنضال الشعب اليمني العظيم، وتحقيقاً لأحد أهم أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.

وقال عزام صلاح: "في هذه اللحظة التاريخية، وبينما تتعرض بلادنا لعدوان خارجي غاشم تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما الإقليمية المتمثلة في النظامين السعودي والإماراتي، نؤكد أن الوحدة اليمنية ستظل رمزاً لصمود شعبنا وتعبيراً عن إرادته الوطنية الحرة، وأن محاولات تمزيق الوطن لن تزيد اليمنيين إلا تمسُّكاً بوحدتهم واستقلالهم".

وأضاف: إن الوحدة اليمنية لم تكن منجزاً عابراً، بل جاءت كثمرة لنضالات وتضحيات طويلة خاضتها الحركة الوطنية اليمنية في الشمال والجنوب، وتمثّل أحد أعظم المكاسب التي تحققت لشعبنا في تاريخه الحديث، مؤكداً لـ"الميثاق"، أن هذا المنجز الوطني الكبير لا يمكن تحميله أخطاء الأفراد أو المكونات التي أساءت إدارته أو انحرفت بمساره.

وتابع: نؤمن بأن قوة اليمن في وحدته، وبأن الشعب اليمني ـ الذي صنع الوحدة وعمَّدها بدماء خِيرة أبنائه ـ هو وحده القادر على حمايتها وتصحيح مسارها، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة والشراكة الوطنية لكل أبنائه.

ودعا النائب عزام صلاح كافة القوى الوطنية، إلى العمل الجاد والمسئول لتقييم مسيرة الوحدة خلال العقود الماضية، ووضْع الرؤى والمعالجات الوطنية التي تصحح الاختلالات وتعيد للمشروع الوحدوي ألَقَهُ ومكانته في وجدان الشعب اليمني.. وتفويت الفرصة على كل من يحيك المؤامرات لتمزيق اليمن.








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