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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء.. بيان هام من الخدمة المدنية لكافة موظفي الدولة

الخدمة المدنية تعلن الخميس إجازة رسمية

المؤتمرنت -
الخدمة المدنية تعلن الخميس إجازة رسمية
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم الخميس المقبل 24 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 22 مايو 2025م إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني الـ35 للجمهورية اليمنية (22) مايو.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن ذلك يأتي استنادا إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م المادة (3) الفقرة (4) بشأن الإجازات والعطل الرسمية.

وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة، ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، ورئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء، وكافة أبناء الشعب اليمني، ومنتسبي الجيش والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.








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