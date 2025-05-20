المؤتمرنت -

توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وهطول أمطار في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، وطقساً حاراً في المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء صحوة أثناء الليل والصباح الباكر، تتحول نهاراً ما بين صحوة إلى غائمة جزئياً وهطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، الضالع ومرتفعات محافظتي لحج وأبين.



وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات إب، ريمة وحجة، وتنخفض الرؤية الأفقية على المنحدرات والطرقات الجبلية لتلك المحافظات بسبب السحب المنخفضة وتشكل الضباب.



وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، حارة ورطبة، مع هطول أمطار خفيفة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها على أرخبيل سقطرى بين 10 - 20 عقدة مع هبات قد تصل إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وفي المناطق الصحراوية تُتوقع أجواء صحوة مع تواجد للعوالق الترابية على محافظتي مأرب والجوف، حارة وجافة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 ـ 43 درجة مئوية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.



ونبه المركز المواطنين في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل واستخدام وسائل الوقاية من الشمس.



كما نبه من التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونبه كذلك سائقي المركبات على الطرقات في المرتفعات الجنوبية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب.