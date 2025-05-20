الثلاثاء, 20-مايو-2025 الساعة: 09:55 م - آخر تحديث: 09:50 م (50: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة

المؤتمرنت -
توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وهطول أمطار في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، وطقساً حاراً في المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء صحوة أثناء الليل والصباح الباكر، تتحول نهاراً ما بين صحوة إلى غائمة جزئياً وهطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، الضالع ومرتفعات محافظتي لحج وأبين.

وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات إب، ريمة وحجة، وتنخفض الرؤية الأفقية على المنحدرات والطرقات الجبلية لتلك المحافظات بسبب السحب المنخفضة وتشكل الضباب.

وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، حارة ورطبة، مع هطول أمطار خفيفة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها على أرخبيل سقطرى بين 10 - 20 عقدة مع هبات قد تصل إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وفي المناطق الصحراوية تُتوقع أجواء صحوة مع تواجد للعوالق الترابية على محافظتي مأرب والجوف، حارة وجافة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 ـ 43 درجة مئوية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل واستخدام وسائل الوقاية من الشمس.

كما نبه من التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه كذلك سائقي المركبات على الطرقات في المرتفعات الجنوبية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: الوحدة التي يخافونها..!!
قضايا وآراء: مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
فنون ومنوعات: فضل شاكر يحذّر جمهوره.. ما القصة؟
رياضة: برايتون يهزم البطل بثلاثية
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
قضايا وآراء: في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 53573
أخبار: مجيديع: المؤامرة على الوحدة تشتد
قضايا وآراء: الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قضايا وآراء: لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
قضايا وآراء: الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
قضايا وآراء: الوحدة.. الحدث العظيم
أخبار: صلاح: محاولات تمزيق الوطن لن تزيد شعبنا إلا تمسُّكاً بوحدته
أخبار: أبو علي: الوحدة طَوْقُ النجاة من كل الأزمات ولا حياة لشعبنا بدونها
أخبار: الخطري: المرأة اليمنية كانت سَبَّاقة في دعم مشروع الوحدة الوطنية
عربي ودولي: الاحتلال يتسبب بنزوح 270 ألف في بغزة
علوم وتقنية: أسباب جفاف الشفاه
أخبار: صنعاء تفرض حظراً بحرياً على ميناء "حيفا"
أخبار: الرهوي: لن نتأخر بدعم الأحرار لمواجهة المحتل
اقتصاد: الذهب يرتفع مدفوعاً بتراجع الدولار
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ حسن نشوان
فنون ومنوعات: إليسا تساند كارول سماحة والأخيرة تردّ
عربي ودولي: قادة أوروبيون يدينون جرائم الاحتلال بغزة
علوم وتقنية: الجوز يخفض خطر الإصابة بالسرطان
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025