المؤتمرنت -

14 ألف رضيع في غزة مهددون بالموت

حذرت الأمم المتحدة من أن "نحو 14 ألف رضيع في قطاع غزة قد يموتون خلال 48 ساعة، في حال لم تصلهم المساعدات الإغاثية في الوقت المناسب".



‎وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، اليوم، إن «هناك 14 ألف رضيع سيموتون خلال 48 ساعة إذا لم نتمكن من الوصول إليهم»، مؤكداً على "استعداد الفرق الأممية لإنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال".



‎وشدّد المسؤول الأممي على ضرورة "إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية»، مشيراً إلى أنه «لا يزال لدينا الكثير من الأشخاص على الأرض، فهم في المراكز الطبية والمدارس يحاولون تقييم الاحتياجات"، وفقاً للموقع الرسمي لـ«الأمم المتحدة».



وكانت المديرة التنفيذية لـ"برنامج الأغذية العالمي"، سيندي ماكين، قد حذرت، الأسبوع الماضي، من أنه "إذا انتظرنا حتى يتم تأكيد حدوث المجاعة، فسيكون الوقت قد فات بالنسبة للكثير من الناس"، لافتة إلى أن "العائلات في غزة تتضور جوعاً بينما لدى البرنامج ما يكفي من الغذاء على الحدود لإطعام أكثر من مليون شخص، ومع ذلك لا يمكننا إيصاله إليهم بسبب الحظر التام".