المؤتمرنت -

مسؤول بلجيكي: 17 دولة أوروبية درست فرض عقوبات على العدو الإسرائيلي

قال وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، إن 17 دولة أوروبية درست فرض عقوبات على العدو الإسرائيلي، وذلك في ضوء استمرار عدوانه على قطاع غزة.



وأضاف بريفو في تصريحات لقناة "الجزيرة"، اليوم الأربعاء، أنه من غير مقبول رؤية نساء وأطفال يموتون جوعا وعطشا في غزة، داعيًا إلى "التحرك بأي ثمن لرفع الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على غزة".



وأشار وزير الخارجية البلجيكي، إلى أن بلاده تنظر في طريقة لمد جسر جوي يتيح إيصال المساعدات لغزة.



فيما أكد نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس كرافك، أن بلاده تدعو العدو الإسرائيلي إلى إنهاء الأعمال العدائية في غزة، ووقف إطلاق النار، والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وشدد كرافك على ضرورة حماية الدبلوماسيين واحترام حصانتهم الدولية، مشيرًا إلى أن منع دخول المساعدات إلى غزة أمر غير مقبول في ظل معاناة السكان.



وأشار إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية ويجب إزالتها، مؤكدًا على أهمية احترام العدو الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.

