المؤتمرنت -

الوهباني يهنئ أبو راس بعيد الوحدة ويؤكد دفاع المؤتمر عنها

رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بالعيد الوطني الـ35 للجمهورية اليمنية 22 مايو، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:



الأخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ35 لقيام الجمهورية اليمنية في مدينة عدن في الـ22 من مايو 1990م.



إن الاحتفال بقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية هو احتفاء بما مثله هذا المنجز من تحول استراتيجي نقل اليمن من عهد التشطير والانقسام الى عهد الدولة ذات السمعة والمكانة والتأثير في محيطها الإقليمي والدولي وحقق للشعب اليمني الكثير من الانجازات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، ولذلك فليس بمستغرب أن تحاك المؤامرات ضد هذا المنجز ويسعى أعداء اليمن إلى تمزيق وحدة البلاد بمشاريع صغيرة هادفة إلى خلق ظروف لحروب داخلية بين اليمنيين لعشرات الأعوام.



وإذ نجدد التهنئة لكم ومن خلالكم إلى جميع أبناء شعبنا اليمني العظيم، فإننا نؤكد ان المؤتمريين سيظلون متمسكين بالوحدة الوطنية ومدافعين عنها تنفيذاً لمبادئ ومفاهيم المؤتمر وعلى رأسها ميثاقه الوطني.



وتقبلوا فائق التقدير والامتنان

أخوكم/ الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام