المؤتمرنت -

مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر ويؤكد الوفاء للوحدة

رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة إلى الأخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الوطني الـ35 لقيام الجمهورية اليمنية، جاء فيها:



الأخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكــرم



يطيب لي أن أهنئكم بمناسبة العيد الوطني الـ35 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م الذي سيظل منجزاً حقق من خلاله الشعب اليمني أهم أهداف ثورته المجيدة 26 سبتمبر و14 اكتوبر وأنهى به التشطير وحروبه وصراعاته وخلق عهداً جديداً من العزة والكرامة والمنجزات والانجازات التي تحققت لشعبنا والتي كان في مقدمتها النهج الديمقراطي والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير والصحافة وحق الشعب في اختيار حكامه بنفسه.



ومن المؤسف أن الاحتفال بهذا العيد يأتي فيما تحاك المؤامرات والدسائس التي تنفذ من قبل أعداء اليمن التي وجدت سبيلا لتنفيذ اجنداتها من خلال بعض المرتزقة المحسوبين على اليمن والذين باعوا وطنهم مقابل ثمن بخس.



مرة أخرى نجدد لكم التهنئة بهذه المناسبة، ونؤكد لكم أننا سنظل مع بقية أبناء شعبنا أوفياءً للوحدة اليمنية ومدافعين عنها ضد كل المؤامرات والمخططات القريبة والبعيدة، ونثق أن شعبنا لن يزداد إلا إيماناً بوحدته وقناعة بقدسية الدفاع عنها.



حفظ الله اليمن واحداً موحداً

وتقبلوا فائق التحية والتقدير



أخوكم/ الشيخ عبدالله أحمد مجيديع

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية