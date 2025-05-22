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المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة العيد الوطني الـ35 للجمهورية اليمنية 22 مايو

هنأ أبو راس.. الشريف: نُجدد الولاء للوحدة اليمنية في عيدها الوطني الـ35

المؤتمرنت -
هنأ أبو راس.. الشريف: نُجدد الولاء للوحدة اليمنية في عيدها الوطني الـ35
رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة العيد الوطني الـ35 للجمهورية اليمنية 22 مايو.. فيما يلي نصها:

الأخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

يطيب لي أن أرفع إليكم أحر التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ35 لقيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م والذي يحتفل به الشعب اليمني فيما تتصاعد وتزداد المخططات التأمرية التي تحاك ضد وحدته الوطنية من قبل قوى إقليمية ودولية لا تريد لليمن وشعبه الخير أو الأمن أو الاستقرار والسلام.

وإذ نجدد لكم التهنئة فإننا نحيي ومن خلالكم جماهير الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الذين يواجهون المحتلين الجدد بكل ما يستطيعون مسطرين مواقفاً وطنية وحدوية كانت وستظل هي حامي الوحدة الأول ونثق أن أبناء شعبنا وفي مقدمتهم قيادات وقواعد المؤتمر من شمال الوطن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه سيكونون هم حماة وحدتهم كما فعلوا ذلك من قبل فالوحدة هي عنوان اليمن ومصدر قوته وسيادته واستقلاله.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

أخوكم/ الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف
الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام








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