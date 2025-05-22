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أخبار
المؤتمر نت - رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية تهنئة إلى الأخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بالعيد الوطني الـ35 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة في الـ22 من مايو

أمين عام المؤتمر: مؤامرات التقسيم ستفشل والوحدة ستنتصر

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر: مؤامرات التقسيم ستفشل والوحدة ستنتصر
رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية تهنئة إلى الأخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بالعيد الوطني الـ35 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م، جاء فيها:

الأخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الأمانة العامة وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأنصاره كافة، يطيب لي أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني بمناسبة العيد الوطني الخامس والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، هذا اليوم الذي يمثل تحولاً استراتيجياً في حياة وتاريخ شعبنا اليمني المعاصر.

يأتي هذا العيد الوطني في ظل تحديات ومتغيرات محلية وإقليمية ودولية بالغة التعقيد، تتصدرها الاعتداءات الصهيونية الغاشمة على بلادنا، والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى وتدمير بنى تحتية وأعيان مدنية، وهو ما يؤكد حقنا المشروع في الرد والدفاع عن سيادتنا بكل الوسائل الممكنة.

الأخ رئيس المؤتمر
مع إدراكنا لحجم المؤامرات التي تُحاك ضد وحدة اليمن، فإننا نؤكد ثقتنا الراسخة في وعي وصمود شعبنا اليمني، القادر على إفشال تلك المؤامرات والانتصار لوحدته، تماماً كما أفشل رهانات العدوان على مدى السنوات الماضية، وندرك أن أمنه واستقراره مرهون بوحدته الوطنية، أما المشاريع الصغيرة فليست سوى أبواب لحروب داخلية طويلة الأمد.
وإننا في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، إذ نجدد لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة، نعاهد الله وشعبنا ونعاهدكم أن نظل أوفياء للوحدة اليمنية وفي طليعة المدافعين عنها، ومن خلفنا كل كوادر وقواعد المؤتمر وأنصاره وأبناء شعبنا الأحرار، المتأهبين دائماً للتصدي لكل المؤامرات والدسائس.

عاش اليمن واحداً موحداً
وتقبلوا فائق التحية والتقدير

أخوكم/ غازي أحمد علي محسن
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام








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