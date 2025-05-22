المؤتمرنت -

توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء حارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء حارة وجافة في الصحارى والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 38 ـ 45 درجة مئوية.



في حين تكون الأجواء حارة ورطبة في السواحل، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 34-39 درجة مئوية.



وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض المباشرة لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.

