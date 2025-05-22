المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 53762

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ، اليوم الخميس، إلى 53,762 شهيدا و 122,197 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه ️وصل مستشفيات قطاع غزة 107 شهداء (منهم 3 شهداء انتشال)، و247 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.



وذكرت أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (3,613 شهيدا، 10,156 إصابة)



وأشارت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

