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المؤتمر نت - كمين يستهدف قوة صهيونية

كمين مركب يستهدف قوة صهيونية

المؤتمرنت -
كمين مركب يستهدف قوة صهيونية
أكدت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين)، اليوم الخميس، أن مجاهديها استهدفت قوة تابعة للعدو الصهيوني بكمين محكم ومركب في قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان: “أكد مجاهدونا تمكنهم من استدراج قوة هندسية مؤللة إلى كمين محكم ومركب داخل مبنى شرق مدينة خان يونس تم تفخيخه باستخدام عبوات شديدة الانفجار وتفجير القوة بداخله".

وأضافت: "وفور وصول قوات النجدة والإنقاذ استهدفها مجاهدونا بقذيفة مضادة للدروع وأكدوا هبوط طائرات مروحية لإجلاء القتلى والجرحى من المكان”.








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