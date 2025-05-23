المؤتمرنت -

فروع المؤتمر بأمريكا تهنئ أبو راس بعيد الوحدة

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات تهانٍ من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة العيد الوطني الـ35 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م.



وعبر رؤساء فروع المؤتمر بالولايات المتحدة الأمريكية في برقياتهم عن خالص التهاني لرئيس المؤتمر بهذه المناسبة الغالية ومن خلاله إلى نوابه والأمين العام والأمناء المساعدين وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة وقيادات وأعضاء المؤتمر كافة، مؤكدين أن العيد الخامس والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990م كان وسيظل منجزاَ تاريخياً عظيماً في تاريخ اليمن المعاصر وشكل تحولاً عميقاً في مسار إنهاء مأساة التشطير البغيضة التي عانى منها شعبنا اليمني في شماله وجنوبه.



وأشادوا في برقياتهم بمضامين افتتاحية رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابوراس لصحيفة الميثاق، وكذا مضامين البيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبة وما اكدا عليه من أن قوة اليمنيين لن تكون الا بالحفاظ على وحدتهم وحل خلافاتهم الداخلية عبر الحوار اليمني اليمني بدون أي تدخلات خارجية وهو الامر الذي يؤكد صوابية رؤية المؤتمر التي تتجاوز الماضي وتقرأ الحاضر وتستشعر أهمية الاستعداد للمستقبل بالحوار والحكمة اليمنية واللتان بدونهما سيظل اليمن في دوامة من الصراعات والحروب لن تنتهي.



وجددت البرقيات التفاف فروع المؤتمر بأمريكا خلف قيادة المؤتمر التنظيمية والسياسية ممثلة برئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين ابوراس واللجنة العامة والأمانة العامة، وبما يحافظ على وحدة وتماسك المؤتمر وأداء دوره الوطني.