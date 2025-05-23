المؤتمرنت -

هنأت أبو راس.. هيئات المؤتمر: سنبقى في خندق الوطن والوحدة

بمناسبة العيد الوطني الـ35 للجمهورية اليمنية، تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات تهانٍ من رؤساء وأعضاء الهيئات (البرلمانية - الشوروية - هيئة الرقابة التنظيمية)، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:



الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكــرم



نهنئكم بمناسبة العيد الوطني الـ35 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، ومن خلالكم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم.



الأخ رئيس المؤتمر

إن الوحدة اليمنية - التي تحققت في الـ22 من مايو 1990م - ستبقى وتظل النبراس المتوهج الذي يضيء لنا اليمنيين طريق الحياة بقيمها التي تبني ولا تهدم وتوحد ولا تفرق وتجمع ولا تشتت، ويقيناً لن تستطيع معاول العدوان ومرتزقته النيل من وحدة الوطن وإطفاء وهجها بنيران حقدهم وكراهيتهم وممارساتهم التي يصنعونها عمداً لزعزعة الروح الوحدوية المغروسة في قلوب اليمنيين، وستذهب كل محاولاتهم أدراج الرياح وستبقى أصواتهم المقرفة معزولة ولن تغادر أماكنهم.



الأخ رئيس المؤتمر

إننا ونحن نكرر لكم التهنئة بالعيد الوطني الـ35 - للجمهورية اليمنية - نعاهدكم أن نبقى ثابتين في خندق الوطن، وصامدين في مواجهة كل التحديات التي تستهدف الوطن ووحدته، كما نجدد العهد لله وللوطن ولتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام، الوقوف خلف قيادتكم الحكيمة لما فيه المصلحة التنظيمية والوطنية.



دمتم في رعاية الله وحفظه



إخوانكم/ رؤساء وأعضاء هيئات المؤتمر

(البرلمانية - الشوروية - الرقابة التنظيمية)