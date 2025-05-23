المؤتمرنت -

غداً.. بدء تفويج الحجاج من مطار صنعاء

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية أنه سيتم البدء بتفويج حجاج بيت الله الحرام من مطار صنعاء الدولي إلى الأراضي المقدسة اعتباراً من يوم غد السبت 24 مايو 2025م.



وأوضحت الشركة، في بيان، أن عملية تفويج ضيوف الرحمن، من مطار صنعاء الدولي جاءت بعد استكمال التصاريح الرسمية من الجهات السعودية المختصة.



وأكدت أنها ثبتت مواعيد رحلات التفويج يوم غدٍ لنحو ألفي حاج، رغم التحديات التي تواجهها، ومنها تشغيل طائرة واحدة فقط عبر مطار صنعاء الذي ما يزال قيد التأهيل نتيجة تعرضه للعدوان الإسرائيلي مؤخراً.



كما أكدت شركة الخطوط الجوية اليمنية، حرصها على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.. مشيرة إلى أن طواقمها تعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية الرحلات، داعية الجميع إلى تفهم الظروف الراهنة في ظل الضغط المتوقع خلال موسم الحج.