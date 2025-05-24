المؤتمرنت -

طقس اليمن: أجواء شديدة الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 38 - 46 درجة مئوية.



بينما قد يكون الطقس حاراً ورطباً في المناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 34-38 درجة مئوية.



وحذر المركز المواطنين من الطقس الحار والشديد الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشرة لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.