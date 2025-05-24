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المؤتمر نت - استقبلت قيادات المؤتمر الشعبي العام جثمان عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ناجي محمد جمعان الجدري صباح اليوم السبت في مطار صنعاء

قيادات المؤتمر تستقبل جثمان الشيخ ناجي جمعان

المؤتمرنت -
قيادات المؤتمر تستقبل جثمان الشيخ ناجي جمعان
استقبلت قيادات المؤتمر الشعبي العام جثمان عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ناجي محمد جمعان الجدري صباح اليوم السبت في مطار صنعاء.

وكان في مقدمة مستقبلي جثمان الشيخ ناجي محمد جمعان الجدري الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن والشيخ خالد عبدالوهاب الشريف الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية والشيخ زيد محمد ابوعلي عضو اللجنة العامة والدكتور جمال عبدالخالق الخولاني عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر بامانة العاصمة وعبده مهدي العدله عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية والشيخ يحيى محمد غوبر عضو اللجنه العامة وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من اعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية.

وقد أشاد أمين عام المؤتمر غازي احمد علي والقيادات التي كانت في استقبال الجثمان بمناقب فقيد الوطن الشيخ ناجي محمد جمعان الجدري وادواره الوطنية واخلاصه ووفاؤه التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام وقياداته معبرين عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيد الشيخ ناجي جمعان وذويه ومحبيه ولقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وان يسكنه فسيح جناته.








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