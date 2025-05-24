المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

قيادات المؤتمر تستقبل جثمان الشيخ ناجي جمعان

استقبلت قيادات المؤتمر الشعبي العام جثمان عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ناجي محمد جمعان الجدري صباح اليوم السبت في مطار صنعاء.



وكان في مقدمة مستقبلي جثمان الشيخ ناجي محمد جمعان الجدري الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن والشيخ خالد عبدالوهاب الشريف الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية والشيخ زيد محمد أبو علي عضو اللجنة العامة والدكتور جمال عبدالخالق الخولاني عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر بامانة العاصمة وعبده مهدي العدله عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية والشيخ يحيى محمد غوبر عضو اللجنه العامة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية،ومشائخ امانة العاصمة ومحافظة صنعاء وجمع كبير من المواطنين .



وأثنت قيادات المؤتمر الشعبي العام بمناقب الفقيد الشيخ ناجي جمعان ونضاله الوطني وحضوره السياسي والاجتماعي الفاعلين طوال حياته المليئة بالعطاء.



وأكد أمين عام المؤتمر الأستاذ غازي أحمد علي، أن الفقيد الشيخ ناجي جمعان أفنى حياته في النضال الوطني والعرف القبلي، مشيراً إلى أن الفقيد كان ذو كلمة ورجل صادق بأقواله وأفعاله، مجدداً تعازيه لأولاده وذويه وقبيلته وكل محبيه وللمؤتمر الشعبي العام.



ونوه غازي إلى أن المؤتمر الشعبي العام والوطن بشكل عام خسر واحداً من خيرة رجاله الاوفياء، وأن مسيرته مليئة بالمناقب النبيلة من خلال حضوره الوطني والسياسي الفاعلين، وكذا دوره الكبير في إصلاح ذات البين وحل القضايا الاجتماعية.



من جانبه قال الأمين العام المساعد الشيخ خالد الشريف، إن الشيخ ناجي جمعان الجدري رحمه الله كان شخصية وطنية اعتبارية مارس مختلف الأنشطة والمهام الوطنية على مستوى مختلف المجالات وفي مقدمتها الأمنية والسياسية والاجتماعية، كما أنه من حيث وطنيته دافع بإخلاص وتفاني عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها النظام الجمهوري وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر وعن الوحدة اليمنية والتعددية السياسية والديمقراطية، وظل متمسكاً بها حتى رحيله عن الدنيا.



وأشار الشريف إلى أن الشيخ ناجي جمعان رحمه الله على مستوى موقعه الوظيفي كبرلماني سابق وقيادي بارز في المجالس المحلية والتعاونيات، أسهم إسهاماً كبيراً في حشد الطاقات والجهود المجتمعية في التعاون مع الدولة لترسيخ النظام والقانون وبناء المشاريع التنموية في إطار المحيط الجغرافي في مديرية بني الحارث وأمانة العاصمة، كما أنه من موقعه السياسي كعضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ورئيس فرع سابق للحزب، كان له دور بارز في التوعية السياسية وتوجيه العمل التنظيمي نحو الصالح العام وحل الاختلافات الحزبية داخل المديربة، بالإضافة إلى حضوره الاجتماعي باعتباره شيخ مشائخ بني الحارث محافظة صنعاء عمل بجد وتفاني بحل القضايا الاجتماعية خاصة قضايا القتل والثأر، وقضايا اجتماعية ومدنية داخل قبيلة بني الحارث وفض النزاعات والحروب التي كانت تنشأ بين القُبُل المجاورة لمديرية بني الحارث، كما أنه على المستوى الشخصي دمث الخلق طيب المعشر حسن التعامل.



من جهته قال عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشيخ زيد أبو علي، إن الاستقبال المهيب الذي حضي به جثمان الشيخ ناجي جمعان يتقدمهم قيادات المؤتمر الشعبي العام ومن كبار مشائخ اليمن، لدليل واضح على مكانة الفقيد تجاه الوطن والمجمتع حيث فقد الوطن واحداً كبار مشائخ اليمن، منوهاً إلى أن الفقيد عرف وطني جمهوري وحدوي ثابت في كل مواقفه.



بدوره بين وكيل أمانة العاصمة حمود النقيب أن الاستقبال الكبير لجثمان الشيخ ناجي جمعان، من مشائخ أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والقُبُل اليمنية ومشائخ اليمن، يدل على المكانة الكبيرة لفقيد الوطن باعتباره هامة من هامات اليمن، ولم تخسره بني الحارث فقط بل خسرته اليمن.