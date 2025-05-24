المؤتمرنت -

الشريف يعزي بوفاة الأديب محمد المزجاجي

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأديب محمد صديق عطاء الله المزجاجي، عن عمر ناهز الستين عاماً.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى ابن عمه الدكتور حميد عوض المزجاجي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وزير الدولة السابق، وأولاد الفقيد، وكافة أل المزجاجي بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، عبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته بهذا المصاب.



سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

