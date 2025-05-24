المؤتمرنت -

مغادرة أول فوج من الحجاج اليمنيين عبر مطار صنعاء

غادر مطار صنعاء الدولي اليوم الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، عبر الخطوط الجوية اليمنية إلى مدينة جدة.



وأوضح مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أنه تم نقل الفوج الأول الذي يضم 247 حاجا عبر رحلتين للخطوط الجوية اليمنية، حيث حملت الرحلة الأولى 149 حاجاً والثانية 148.



وأشار إلى أنه تم تطبيق كافة إجراءات السفر وفقاً للمعايير الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).. مؤكدا الحرص على تقديم كافة التسهيلات والخدمات لضيوف الرحمن بمطار صنعاء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، ووفقاً للاشتراطات الدولية.



وأفاد بأن مطار صنعاء الدولي في أتم الجاهزية التشغيلية والفنية لاستقبال كافة الرحلات المدنية، بعد استكمال أعمال التأهيل والتحديث في صالاته ومدرجه وأنظمته التشغيلية، بما يضمن سلامة وأمن المسافرين.



فيما أعلنت الخطوط الجوية اليمنية في بيان لها، أنها ستسيّر رحلتين يومياً من مطار صنعاء إلى جدة لتفويج الحجاج.. موضحة أن عدد الحجاج المقرر مغادرتهم خلال الأيام المقبلة يقدر بنحو ألفي حاج، عبر 14 رحلة.



وأكدت الشركة حرصها على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.. مشيرة إلى أن طواقمها تعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية الرحلات.



وأعربت عن أملها في استكمال جدول التفويج دون عوائق.. مؤكدة استمرار تشغيل رحلات إلى مطار الملكة علياء بواقع رحلة يومية عدا الجمعة، حتى نهاية عملية تفويج الحجاج في 31 مايو 2025م.



من جهته أعرب عدد من الحجاج عن ارتياحهم لسلاسة الإجراءات والتنظيم في مطار صنعاء.. مثمنين الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات في المطار.

