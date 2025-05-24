المؤتمرنت -

صنعاء.. تحذير من الدفاع المدني للشركات والمصانع

دعا رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء إبراهيم المؤيد المرافق العامة والخاصة والشركات والمصانع والمولات التجارية ومحطات المشتقات النفطية والغازية إلى التقيد باشتراطات ومعايير الأمن والسلامة العامة.



وأكد اللواء المؤيد أن التقيد باشتراطات ومعايير الأمن والسلامة العامة، من شأنه حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتجنب مخاطر الكوارث والحوادث.



وأشار إلى ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في المرافق العامة والخاصة والشركات والمصانع والمولات التجارية لتمكينهم من مواجهة الكوارث والحوادث والحالات الطارئة.



وحمّل رئيس مصلحة الدفاع المداني، الشركات والمصانع والمولات التجارية المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة، لافتًا إلى أن المصلحة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف أو مقصر بموجب أحكام قانون الدفاع المدني رقم "24" لسنة 1997م.