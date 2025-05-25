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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدة محافظات، وأجواء حارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقعات بهطول أمطار رعدية وأجواء حارة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار رعدية وأجواء حارة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدة محافظات، وأجواء حارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد على محافظات ذمار، إب، تعز والضالع، وأمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعده، عمران، صنعاء، المحويت، ريمة، البيضاء، المهرة، سقطرى والسواحل الجنوبية الغربية.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء شديدة الحرارة في أجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية، في حين تكون حارة في أجزاء من المناطق الساحلية.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان على المرتفعات الجبلية ونصح بعدم عبورها أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار ومن الصواعق الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد

كما حذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب في الطرقات والمنحدرات الجبلية.

ونصح المركز بعدم التعرض المباشرة لأشعة الشمس في الصحاري والسهول الساحلية خلال فترة الظهيرة.








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