المؤتمرنت -

الرهوي يؤكد دعم جهود وزارة الثقافة

أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، دعم حكومة التغيير والبناء لوزارة الثقافة والسياحة ومهامها الأصيلة في تنشيط القطاع الثقافي وصون وإبراز الموروث الثقافي الزاخر بالتنوع والشواهد التاريخية.



وأثنى الرهوي لدى لقائه اليوم وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي والمسؤولين في الوزارة على هامش افتتاح المعرض التشكيلي "مع غزة أعيادنا إنتصارات"، على جهود الوزارة في تفعيل الأنشطة الثقافية وتأكيد دورها الحيوي في سياق مواجهة خطط الأعداء التي تستهدف الهوية الثقافية والدينية لليمنيين.



وأشار إلى أهمية الدور المناط بوزارة الثقافة والسياحة والقطاع الخاص لتنشيط السياحة الداخلية وتوفير مقومات نجاحها الأساسية، لافتًا إلى أن الحكومة ستعمل على إسناد قطاعي الثقافة والسياحة بما هو ممكن وتحديدًا المتطلبات الملحة بما يعزّز من النهوض بهما وتفعيل دورهما الواسع والحيوي.



وكان وزير الثقافة والسياحة، استعرض الوضع الراهن للوزارة وأبرز الأنشطة المنفذة والإنجازات التي حققتها في إطار خطتها السنوية للعام 1446هـ.



ولفت إلى المسؤوليات المتنوعة الواقعة على عاتق الوزارة، ما يستدعي إسناد ودعم حكومة التغيير والبناء لقطاعي الثقافة والسياحة لتنفيذ المهام الملحة والطارئة وإمكانية المساهمة في تمويل مشاريع ترميم وصيانة بعض المتاحف ومسرح الفنون التشكيلية لما لهم من أهمية في تعزيز التنمية الثقافية.



وأوضح الوزير اليافعي، أن وزارة الثقافة والسياحة تسعى إلى إقامة العديد من البرامج والأنشطة الثقافية التي تسهم في تعزيز الوعي لدى الشباب بالقضايا الوطنية وقضايا الأمة والتمسك بالثوابت والهوية الإيمانية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي والجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية.



وثمن دعم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء واهتمامهم ورعايتهم وتشجيعهم لمختلف الجوانب الثقافية والسياحية.