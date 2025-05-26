المؤتمرنت -

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وجافة في الصحارى والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 39 - 46 درجة مئوية.



بينما تكون الأجواء حارة ورطبة في السواحل، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 35 ـ 38 درجة مئوية.



ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات إب، تعز، الضالع ومرتفعات لحج، وأمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ريمة وذمار.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 3.6ملم.



وحذر المواطنين في الصحارى والمناطق والساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.



كما حذر من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.