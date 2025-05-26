المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 53977

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 53 ألفاً و977 شهيداً، و122 ألفاً و966 مصاباً.



وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن من بين الحصيلة 3822 شهيدا، و10925 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.



وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 38 شهيدا (منهم شهيد واحد انتشل جثمانه) و169 مصابا، لافتة إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمالي قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.