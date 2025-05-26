المؤتمرنت -

مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة جديدة باستهدافه فجر اليوم، مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج وسط قطاع غزة.



وفي التفاصيل، استهدف القصف الإسرائيلي مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين في حي الدرج، ما أدى إلى استشهاد 36 فلسطينياً بينهم 6 أطفال، في حين لا يزال البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض.



وقال الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع، محمود بصل في تصريحات صحفية، إن طواقمه «نقلت 25 شهيداً على الأقل وغالبيتهم أطفال، وأكثر من ستين مصاباً»، واصفاً ما حدث بـ«مجزرة مروعة».



وأوضح بصل أن «عدداً من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض تحاول طواقمنا الوصول إليهم»، مؤكداً أنه «لا توجد لدى الدفاع المدني أدوات ولا معدات للبحث ورفع الأنقاض».



وأضاف بصل أنه «تم انتشال جثث أطفال ونساء متفحمة»، مشيراً إلى أن القصف استهدف بشكل مباشر الغرف التي كانت ممتلئة بالنازحين، حيث اشتعلت النيران في عدد منها على الإثر.



كما استشهد 19 فلسطينياً اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال منزلاً في جباليا البلد شمال القطاع.



وفي وقت سابق، استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون، عقب قصف إسرائيلي جوي استهدف منزلاً في شارع الثورة بمدينة غزة وبجواره خياماً للنازحين.



وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.