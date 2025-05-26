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أخبار
المؤتمر نت - أشاد عدد من القيادات السياسية بمناقب فقيد الوطن الشيخ ناجي جمعان الجدري

إشادات بمناقب الفقيد جمعان وشكر من نجله

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
إشادات بمناقب الفقيد جمعان وشكر من نجله
أشاد عدد من القيادات السياسية بمناقب فقيد الوطن الشيخ ناجي جمعان الجدري.

حيث قال عضو اللجنة الدائمة الرئيسية الشيخ أمين راجح، إن اليمن ودعت هامة كبيرة بحجم وطن ومن خيرة رجالها، وأن الشيخ ناجي جمعان الجدري عرف رجل خير ورجل سلام محافظاً على الثوابت الجمهورية والوحدوية والديمقراطية، حيث عمل الكثير وبإخلاص للترسيخ هذه الثوابت.

من جهته أوضح وكيل محافظة صنعاء الشيخ يحيى جمعان أن الشيخ ناجي جمعان الجدري رحمه الله، عرفه الجميع رجل مواقف وصاحب كلمة صادقة ورجل دولة ورجل وطني مسيرته حافلة بالعطاء والعمل لترسيخ الثوابت الوطنية والحفاظ عليها، بالاضافة الى دوره المجتمعي الكبير في إصلاح ذات البيت وحل كافة الخلافات.

بدوره عبر الشيخ محمد ناجي جمعان الجدري (نجل الفقيد) عن شكره لمشائخ وقبائل حاشد وبكيل ومذحج وكل قبائل اليمن ومختلف القيادات والشعب اليمني بشكل عام، وكل حضر كلاً بصفته واسمه سواء الاستقبال في مطار صنعاء أو التشييع والصلاة على فقيد الوطن الشيخ ناجي جمعان الجدري والدفن وكل من حضر للعزاء والمواساة وكل من عبر عن عزائه بمختلف الوسائل.








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