المؤتمرنت -

انهيار النظام الزراعي في غزة

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من انهيار شبه كامل للنظام الغذائي الزراعي في قطاع غزة، مؤكدة أن أقل من 5% فقط من الأراضي الزراعية في القطاع لا تزال صالحة للزراعة أو يمكن الوصول إليها، في ظل استمرار القصف والقيود المشددة على الحركة، مما يفاقم خطر المجاعة.



وبحسب بيان صادر عن "الفاو" اليوم الاثنين، واستند إلى تحليل أُجري بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، فإن أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة تضررت بشكل مباشر حتى نهاية شهر نيسان/إبريل، في حين لم يعد بالإمكان الوصول إلى 77.8% منها، ليبقى فقط ما نسبته 4.6% من الأراضي متاحة للاستغلال الزراعي، أي ما يعادل 688 هكتارًا فقط.



وكانت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أكدت في وقت سابق اليوم، أن هناك حاليا 500 ألف فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في قطاع غزة، وإنهم على شفا مجاعة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون مواطن في القطاع، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ الثاني من مارس الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة.