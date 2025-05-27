الجمعة, 30-مايو-2025 الساعة: 09:51 ص - آخر تحديث: 02:05 ص (05: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء تحذّر الصيدليات من بيع هذه الأدوية

صنعاء تحذّر الصيدليات من بيع هذه الأدوية

المؤتمرنت -
صنعاء تحذّر الصيدليات من بيع هذه الأدوية
أصدرت وزارة الصحة والبيئة قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل.

ويهدف القرار إلى حماية مرضى السل من الاستغلال، وضمان حصولهم على العلاج المجاني وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وبموجب القرار رقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يُحظر تداول أدوية السل خارج نطاق البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة رسمياً بصرف العلاج مجاناً للمرضى.

وحذّرت الوزارة جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مخالفة القرار، مؤكدة أن صرف أدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد انتهاكاً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

واعتبر مدير عام برنامج مكافحة السل الدكتور ايهاب السقاف، القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الصحية لمرضى السل، باعتبارهم أكثر الفئات احتياجاً في المجتمع، الأمر الذي يستلزم تقديم الرعاية لهم دون تحميلهم أعباء مالية، مع ضمان الاستخدام الآمن للأدوية للحد من مقاومة بكتيريا السل للمضادات الحيوية.

وأشار إلى أن القرار يمنع بشكل قاطع صرف أدوية السل من أي جهة لا تتبع البرنامج وفروعه بالمحافظات والمديريات وبموجب القانون.

وأكد الدكتور السقاف أن هذا القرار إنجاز نوعي يعزز ويمنح القوة القانونية لحماية حقوق مرضى السل والمتابعة من أي تجاوزات في هذا الشأن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: حقيقة وفاة الزعيم عادل إمام!
عربي ودولي: الاحتلال يُعاقب جنوده الرافضين القتال بغزة
اقتصاد: الذهب يسجل أدنى مستوياته
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 54249
أخبار: الاحتلال دمر 80% من غزة بـ600 يوم
عربي ودولي: قصف تجمعاً لقوات صهيونية بجباليا
رياضة: تشيلسي بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي
أخبار: غداً.. بدء صرف نصف راتب للمتقاعدين
أخبار: الأقصى تدعو للخروج المليوني الجمعة
أخبار: المشاط يتوعّد الكيان بـ"مفاجآت مؤلمة"
أخبار: افتتاح قسم الجراحة بالمستشفى الجمهوري
أخبار: عامر ينتقد استنتاجات أوروبية حول اليمن
أخبار: لبوزة يعزي مجاهد اليتيم بوفاة شقيقه
فنون ومنوعات: "فضيحة لحوم" تهز هذه الدولة
أخبار: صنعاء: تدشين العمل بمعدات نظافة جديدة
محافظات: ردم 12 بئر مياه عشوائي في إب
اقتصاد: استقرار الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: 300 كاتب فرنسي: ما يجري بغزة "إبادة"
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 54084
عربي ودولي: 288 مستوطنا يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: 50 ألف طفل استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: عدوان صهيوني يستهدف مطار صنعاء
أخبار: أجواء حارة وأمطار خلال الساعات المقبلة
أخبار: الأمين العام يعزي علي مثنى بوفاة والده
رياضة: برشلونة يجدد عقد لامين يامال حتى 2031
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025