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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء: تدشين العمل بمعدات نظافة جديدة

صنعاء: تدشين العمل بمعدات وآليات النظافة الجديدة

المؤتمرنت -
صنعاء: تدشين العمل بمعدات وآليات النظافة الجديدة
دشنت أمانة العاصمة صنعاء ، اليوم، العمل بالمعدات والآليات الجديدة لمشروع النظافة، الممولة من صندوق النظافة والتحسين ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "اليونبس"، بتكلفة 574 مليون ريال.

وأوضح أمين العاصمة حمود عباد أن المعدات الجديدة التي تشمل تسع آليات ومعدة كبيرة، تأتي في إطار الشراكة والتعاون بين أمانة العاصمة ومكتب "اليونبس" في المجالات الخدمية ومنها النظافة، مثمناً كافة الجهود التي بذلت من قبل اليونبس في هذا المسار.

وأكد أن النظافة والبيئة بأمانة العاصمة تحتاج إلى مزيد من الإمكانات والجهود والبرامج التي تضع العاصمة في المستوى الذي يليق بها عاصمة للجمهورية اليمنية.

وأشار الدكتور عُباد، إلى مسؤولية جميع الجهات بالأمانة، خاصة صندوق النظافة والتحسين، في الارتقاء بواقع النظافة وإبراز المظهر الجمالي والحضاري للعاصمة.

وأهاب بالمواطنين وفئات المجتمع الحفاظ على مدينة صنعاء ورونقها ونظافتها، باعتبار الشوارع والحارات انعكاس حقيقي لطبيعة جمال ونظافة منازلهم وأنفسهم، وتجسيداً للهوية الإيمانية.

وفي التدشين الذي حضره وكيل الأمانة علي اللاحجي وممثل اليونبس المهندس محمد الارياني، أوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة محمد شرف الدين ومدير مشروع النظافة إبراهيم الصرابي، أن المعدات الجديدة شملت خمس فرامات، وأربعة قلابات كبيرة حمولة 24 طن، بدعم من الصندوق بمبلغ 360 مليون ريال، ودعم اليونبس بمبلغ 214 مليون ريال.

وأشادا بدعم اليونبس لمشروع النظافة بعدد خمس فرامات، مؤكدين أن المعدات الجديدة ستسهم في تعزيز الأداء وجهود تحسين أعمال النظافة.

حضر التدشين وكيل الأمانة المساعد المهندس عبدالله راويه ورئيس لجنة النظافة والتوعية بالأمانة إبراهيم الشامي ومدراء الآليات ياسر العوذلي والمتابعة عبدالحليم السكري والمالية كمال الفضل.








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