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المؤتمر نت - افتتح الأستاذ الدكتور محمد طاهر جحاف – رئيس هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء – اليوم، قسم الجراحة رجال بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل الشاملة، والتي هدفت إلى تحسين البنية التحتية

افتتاح قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجمهوري بحلته الجديدة

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
افتتاح قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجمهوري بحلته الجديدة
افتتح الأستاذ الدكتور محمد طاهر جحاف – رئيس هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء – اليوم، قسم الجراحة رجال بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل الشاملة، والتي هدفت إلى تحسين البنية التحتية وتحديث المرافق بما يتواكب مع معايير الجودة والسلامة الطبية.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد طاهر جحاف أن افتتاح القسم بحلته الجديدة يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير بنيتها التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن توفير بيئة علاجية آمنة ومتكاملة تليق بالمرضى.

من جهته قال رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الجمهوري استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير الدكتور عبدالله الاشول، إن افتتاح القسم يأتي ضمن سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة هيئة المستشفى ممثلة برئيسها الدكتور محمد طاهر جحاف، لتطوير وتحديث المستشفى إدارياً وفنياً للوصول الى تقديم خدمة طبية ذات جودة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن الواجب وعزيمة إدارة المستشفى تتجاوز التحديات والظروف.

وأضاف الاشول إن القسم كان في حالة يرثى لها سواء تهالك أدواته وجدرانه ومحتوياته، وهو ما لا يليق بقسم مهم ضمن مرافق مستشفى كبير داخل العاصمة، حتى اتى الدكتور محمد جحاف لرئاسة الهيئة شهد المستشفى العديد من التحديثات والترميمات والافكار التي تسهم في تطوير الأداء والخدمة الطبية بالجودة المنشودة، مشيراً الى أن القسم شهد ترميم 6 غرف للرقود في كل غرفة 8 سرر مع غرفتين للمناوبة ورئيس القسم بالطلاء والبلاط الخام والديكورات وسرر المرضى والنوافذ والابواب.

وتمنى من المرضى وكذا العاملين والحفاظ على كل المحتويات والمرفقات، باعتبارها ملك للجميع ويتطلب الحفاظ عليها من قبل الجميع.

وشملت أعمال الترميم صيانة نظام تصريف المياه، استبدال البلاط، إعادة طلاء الجدران، وتركيب ديكورات حديثة، إلى جانب تحديث أنظمة التهوية والكهرباء والمياه، وتزويد القسم بتجهيزات طبية متطورة تواكب احتياجات الرعاية الجراحية، حيث يضم القسم 48 سريرًا ويُعد من الأقسام الحيوية بالهيئة، حيث يسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات الجراحية للمرضى.








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