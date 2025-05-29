المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يعزي هدى أبلان

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذة هدى علي عبده أبلان، عضو اللجنة العامة، عضو مجلس الشورى، في وفاة نجلها الشاب أحمد فؤاد نعمان.



وعبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة للأستاذة هدى أبلان وأفراد الأسرة في هذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..