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أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أعمال هدم المنازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم

الاحتلال يواصل هدم المنازل في مخيم نور شمس

المؤتمرنت -
الاحتلال يواصل هدم المنازل في مخيم نور شمس
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أعمال هدم المنازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن جرافات الاحتلال وبحراسة مشددة من فرق المشاة، واصلت هدم المنازل ومحيطها في منطقة مسجد أبو بكر الصديق وسط المخيم، تنفيذا لمخطط هدم 106 مبان سكنية منها 48 في مخيم نور شمس.

كما داهم جنود الاحتلال مسجد أبو بكر الصديق، واعتلوا سطحه، وقاموا برفع العلم الإسرائيلي على مئذنته.

وكانت قوات الاحتلال أعاقت دخول سكان مخيم طولكرم، إلى منازلهم داخل المخيم لأخذ مقتنياتهم من منازلهم المهددة بالهدم، رغم حصولهم على تنسيق مسبق، من خلال التدقيق في الهويات والاستجواب، ومنعت عددا منهم من الدخول، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي لترويعهم، حيث طال الاعتداء طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم.

وجاء ذلك، بعد أن أبلغ الاحتلال، سكان 58 مبنى في المخيم بقرارات هدم فورية، تمهيدا لإخلائها اليوم، حيث تضم هذه المباني أكثر من 250 منزلا، وأعلنت تحديد أربعة مداخل ومخارج فقط لأصحاب المنازل المهددة بالهدم، وأمهلتهم ثلاث ساعات فقط، وتشمل مداخل حارات البلاونة، والمدارس، ومربعة حنون، والمقاطعة.

على الصعيد ذاته أصيب فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في الضفة الغربية المحتلة.

فقد أصيب طفل بالرصاص، وآخر جراء تعرضه للضرب، خلال اقتحام قوات الاحتلال، بلدة بيرزيت، شمال رام الله. كما أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله. وتصاعدت وتيرة هذه الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.








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