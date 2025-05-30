المؤتمرنت -

طقس شديد الحرارة وتحذير من السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية، وهطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع طقس حار إلى شديد الحرارة وجاف في الصحارى والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 46 درجة مئوية.



بينما يكون حاراً ورطباً في السواحل وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34-39 درجة مئوية.



ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على محافظات الضالع، تعز، إب، صعدة ومرتفعات أبين ولحج، في حين قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات عمران، المحويت، غرب كلاً من صنعاء وذمار، ومرتفعات شبوة وحضرموت.



وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في حدة- صنعاء: 10.8ملم، عمران: 10، السدة-إب: 2ملم.



كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، ذمار، ريمة، الضالع، تعز، لحج وأبين.



وحذر المركز المواطنين من الطقس الحار والشديد الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.



كذلك حذر من التواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.