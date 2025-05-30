المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 54321

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 54 ألفاً و321 شهيداً، و123 ألفاً و770 مصاباً.



وأكدت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 72 شهيدا، و278 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.



وأضافت أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,058 شهيدا، 11,729 مصابا، مشيرة إلى أنه ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.