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المؤتمر نت - أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" استشهاد وإصابة أكثر من 50 ألف طفل فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، واصفة ما يجري بـ"فظائع لا تُحتمل" ضد الطفولة

يونيسف: 50 ألف طفل بين شهيد وجريح في غزة

المؤتمرنت -
يونيسف: 50 ألف طفل بين شهيد وجريح في غزة
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" استشهاد وإصابة أكثر من 50 ألف طفل فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، واصفة ما يجري بـ"فظائع لا تُحتمل" ضد الطفولة.

ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب.

كما وصفت منظمة اليونيسف في بيان ما يتعرّض له الأطفال في غزة بـ"فظائع لا تُحتمل"، كاشفة أن أكثر من 50 ألف طفل استشهدوا أو أُصيبوا منذ 7 أكتوبر 2023، بمعدل طفل كل 20 دقيقة، في ظل حرب وصفتها بـ"الوحشية وغير الرحيمة".

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوارد بيغبيدر، إن الهجمات الأخيرة -ومنها قصف منزل عائلة النجار في خان يونس ومدرسة في غزة المدينة- كشفت عن مشاهد صادمة لأطفال محترقين أو ممزّقي الأوصال، بينهم 18 طفلًا قضوا في يوم واحد فقط.

وأضاف أن الأطفال في غزة "لم يعودوا أرقامًا بل شواهد على دمار الحياة نفسها"، مشيرًا إلى ما وصفه بسلسلة من الانتهاكات الجسيمة: من التجويع والحصار، إلى النزوح القسري، وتدمير المدارس والمستشفيات والبنى الأساسية.

وجددت اليونيسف دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتأمين الحماية للأطفال والمدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وختمت بالقول في بيانها: "أطفال غزة لا يحتاجون فقط إلى الغذاء والدواء، بل إلى تحرّك فوري وجماعي يضع حدًا لهذه المأساة".








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