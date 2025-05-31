المؤتمرنت -

إعلان مهم من شرطة المرور في صنعاء

أعلنت شرطة المرور بأمانة العاصمة، عن بدء عملية تسليم مقتنيات شخصية تعود لأشخاص مجهولي الهوية، توفوا في حوادث سير خلال الفترة الماضية، داعيةً أقاربهم إلى مراجعة الأمانات للتعرف عليها واستلامها.



وأوضحت في بيان، أنها قامت بحصر كافة الأمانات المحفوظة لدى أقسام الحجز والحوادث خلال الفترة الماضية، والتي شملت (313) جنبية متنوعة، و(22) بصيرة وعقد ملكية، إضافة إلى مبالغ مالية متفاوتة بلغت في مجملها (118,000) ريال.



وأكدت شرطة المرور أن على المتقدمين للاستلام إحضار ما يثبت ملكيتهم أو صلتهم بالمتوفين، وأنه سيتم التحقق من الهويات بدقة وفق القوانين والأعراف النافذة.



ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على الحفاظ على ممتلكات المواطنين أثناء إسعاف المصابين في الحوادث المرورية، وحرصها الدائم على إعادة الحقوق إلى أصحابها بكل نزاهة ومصداقية.



كما دعت المواطنين إلى التعاون في الحفاظ على متعلقات المتوفين والمصابين أثناء وقوع الحوادث، وتسليمها إلى شرطة المرور أو الجهات المختصة وأخذ استلامات رسمية، بما يضمن صون الحقوق وتعزيز قيم الأمانة والتكافل.