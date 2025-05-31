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أخبار
المؤتمر نت - دشن القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري، واللجنة العسكرية، اليوم رسميا حركة السير في طريق صنعاء – عدن عبر محافظة الضالع

فتح طريق صنعاء – الضالع – عدن

المؤتمرنت -
فتح طريق صنعاء – الضالع – عدن
دشن القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري، واللجنة العسكرية، اليوم رسميا حركة السير في طريق صنعاء – عدن عبر محافظة الضالع بعد انقطاع دام سبع سنوات.

وخلال التدشين أكد القائم بأعمال محافظ الضالع الحرص على ضمان تنقل المسافرين والبضائع المختلفة عبر طريق صنعاء – الضالع - عدن.

وأشار إلى أن الطريق مفتوحة عبر الضالع منذ أكثر من عام بحسب توجيهات قائد الثورة والقيادة السياسية والعسكرية.. مؤكدا أن مبادرة القيادة بفتح الطريق تتوج اليوم بعبور السيارات والناقلات عبر هذا الطريق الحيوي.

ولفت الشغدري إلى أن خط الضالع الرابط بين صنعاء وعدن هو الطريق الأسهل والأقرب ويخفف الأعباء عن المسافرين وما عانوه طيلة فترة انقطاع الطريق.

وقال " سعداء بمرور المواطنين في الطريق الذي تم فتحه العام الماضي من جهتنا".. مشيرا إلى أنه تم وضع الترتيبات الأمنية بما يضمن سلامة المواطنين.








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