المؤتمرنت -

تحذير عسكري يمني جديد للشركات العاملة لدى الكيان

أكد مصدر بوزارة الدفاع أن على المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة داخل الكيان الصهيوني سرعة المغادرة، لأن البيئة لن تكون آمنة والأفضل القيام بذلك ما دامت الفرصة مواتية.



وقال المصدر "إن صواريخنا مصممة بعدة رؤوس حربية في حال اعتراضها تنقسم لتصيب أهداف أكثر وبما يجعل منظومات العدو الصهيوني بلا فائدة، وعلى كل صهيوني تحسس رأسه تحسباً لسقوطها".



وأضاف المصدر أن صواريخ اليمن لن تتوقف عن استهداف الكيان الصهيوني المجرم إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن أهلنا في غزة.



وأكد المصدر لقطعان الصهاينة بأن سياسات المجرم نتنياهو ستطيل ايامكم ولياليكم داخل الملاجئ في الأيام القادمة .

