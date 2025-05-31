المؤتمرنت -

حماس تسلّم ردها على مقترح ويتكوف

أعلنت حركة حماس، اليوم، أنها سلمت ردها على مقترح البعوث الاميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، كاشفةً أن ردها أتى بما يضمن "وقفاً دائماً لإطلاق النار".



وقالت الحركة، في بيان: "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ردّها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً شاملاً من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".



وأوضح البيان أنه "في إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثماناً، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم أمس، أنّ إسرائيل وافقت على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قدّمه ويتكوف، فيما أفادت بأنّ حركة حماس لا تزال "تُقيّم المقترح الجديد".



وخلال مؤتمر صحافي، أكّدت المتحدّثة باسم "البيت الأبيض"، أن ويتكوف والرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّها إلى حركة حماس اقتراحاً لوقف إطلاق النار، كانت إسرائيل قد وافقت عليه وأيّدته رسمياً قبل إرساله. وأضافت المتحدثة أنّ "المباحثات لا تزال جارية"، معربةً عن أمل الإدارة الأميركية في التوصّل إلى اتفاق نهائي يُفضي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ويتيح "إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم"، وفق تعبيرها.