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أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع عدد شهداء غزة الى 54418

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 54418

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة الى 54418
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 54 ألفا و 418 شهيداً و 124,190 جريحاً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لضحايا العدوان الإسرائيلي من شهداء وجرحي، أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 37 شهيدا ( منهم 5 شهيد انتشال)، و 136 جريحاً خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الاحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (4,149 شهيدا، 12,149 اصابة).

وأشارت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.








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