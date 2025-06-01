المؤتمرنت -

الأونروا: المساعدات في غزة "فخ مميت"

اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، أن توزيع المساعدات في غزة بات "فخاً مميتاً".



واستند لازاريني، في منشور على "أكس"، إلى تقارير طواقم طبية موجودة في القطاع تحدثت عن "عدد كبير من الضحايا" بين المدنيين الجائعين الأحد.



وقال لازاريني إنه "يجب أن تكون عمليات إيصال المساعدات وتوزيعها واسعة النطاق وآمنة"، مشدداً على أن "ذلك لا يمكن تحقيقه في غزة إلا عبر الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا".



وصباح اليوم، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من مئتي شهيد وجريح، بعدما استهدفت فلسطينيين احتشدوا في محيط مركز توزيع المساعدات الذي تشرف عليها شركة أمريكية بتأمين إسرائيلي بالمنطقة العازلة في رفح.



وأفادت وزارة الصحة في غزة في حصيلة محدثة للمجزرة بأن أكثر من 200 شخص وصلوا إلى مستشفيات القطاع بينهم 31 شهيداً وعشرات الإصابات الخطيرة، وأضافت في بيان مقتضب: "كل شهيد وصل إلى المستشفيات تبين تعرضه لطلق ناري واحد فقط في الرأس أو الصدر".



من جهتها، أدانت حركة حماس المجزرة، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية "المسؤولية الكاملة".



ورأت الحركة، في بيان، أن "هذه المجزرة تؤكد الطبيعة الفاشية للاحتلال وأهدافه الإجرامية من وراء هذه الآلية، حيث يستخدم المراكز الواقعة تحت سيطرته كمصائد لاستدراج الجوعى الأبرياء، ويمارس أبشع صور القتل والإذلال والتنكيل بحقهم".



وحمّلت "الاحتلال الصهيوني، ومعه الإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن المجازر المرتكبة في مواقع تنفيذ الآلية الاحتلالية لتوزيع المساعدات، وعن استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب ضد شعبنا".



وطالبت الحركة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، "باتخاذ قرارات عاجلة وملزمة تُجبر الاحتلال على وقف هذه الآلية الدموية، وفتح معابر قطاع غزة فوراً، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية عبر المؤسسات الأممية المعتمدة".