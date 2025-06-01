المؤتمرنت -

ماذا كشف الفلكي الشوافي عن طقس اليمن؟

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن خلال الأيام القادمة حتى الجمعة.



وتوقع الفلكي الشوافي تحسن نسبي ملحوظ لهطول الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة قد تكون مصحوبة بحبات البرد على محافظات إب، تعز، الظالع، ريمة، المحويت، تغطي منها 20% إلى 40%.



وأوضح الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على باقي المحافظات اليمنية تغطي بنسبة دون 20%، مع تحسن فرص الهطول منتصف الأسبوع الجاري في المرتفعات الشمالية الغربية.



ولفت الفلكي اليمني إلى أن "متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقع أقل قليلاً من الأسبوع الماضي"، داعياً المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.