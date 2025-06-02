المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار وغبار واسع الانتشار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات، وغباراً واسع الانتشار على محافظتي المهرة وحضرموت خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات إب، تعز، الضالع وذمار ومرتفعات لحج وأبين.



ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجه، المحويت، صنعاء، ريمة، البيضاء وشبوة وسواحل المهرة.



وأشار المركز إلى غبار واسع الانتشار على محافظتي المهرة وحضرموت.



وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب:15.5ملم، تعز: 4.6 ملم.



وحذر المركز من العواصف الرعدية ومن التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.



ودعا المواطنين في محافظتي حضرموت والمهرة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التعرّض المباشر للغبار خاصة كبار السن والأطفال ومرضى الصدر.

