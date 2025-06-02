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أخبار
المؤتمر نت - إعلان هـام للموظفين من الخدمة المدنية في صنعاء

إعلان هـام من الخدمة المدنية في صنعاء

المؤتمرنت -
إعلان هـام من الخدمة المدنية في صنعاء
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الخميس الـ 9 من ذي الحجة 1446هـ الموافق 5 يونيو 2025م.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجازة عيد الأضحى تنتهي يوم السبت 18 ذو الحجة الموافق 14 يونيو 2025م، فيما يُستأنف الدوام الرسمي بكافة الوحدات يوم الأحد 19 ذو الحجة، وذلك استناداً إلى القانون رقـم (2) لسنة 2000م المادة رقم (3) الفقرة (2) بشأن الإجازات والعطلات الرسمية والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، على أن تقوم وحدات الموارد البشرية بخصم يومين من رصيد الإجازة السنوية للموظفين.

وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام، أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء الحكومة وكافة أبناء الشعب اليمني ومنتسبي الجيش والأمن المرابطين بمواقع الشرف والبطولة.








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