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أخبار
المؤتمر نت - 5 آلاف عائلة نزحت من مخيمين بفلسطين

5 آلاف عائلة نزحت من مخيمين بفلسطين

المؤتمرنت -
5 آلاف عائلة نزحت من مخيمين بفلسطين
قال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس، نهاد الشاويش، إن "خمسة آلاف عائلة فلسطينية نزحت من مخيمي نور شمس وطولكرم، منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل أربعة أشهر".

وأوضح الشاويش أن 2500 عائلة نزحت من مخيم نور شمس، و3000 عائلة نزحت من مخيم طولكرم، مؤكداً على رفض أهالي المخيمين سياسة التهجير القسري التي يتعرضون لها، وفق وكالة “معا” الإخبارية.

وفنّد الشاويش في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، مزاعم سلطات العدو الإسرائيلي بالسماح للمواطنين الفلسطينيين بإخراج مقتنياتهم من داخل منازلهم، مؤكداً أنها لا تمنحهم سوى ساعة واحدة فقط لإخراج ما يمكن إخراجه.








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