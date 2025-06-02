المؤتمرنت -

صنعاء تجدد استهداف مطار اللد في يافا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللُّدِ في منطقةِ "يافا" في الأراضي الفلسطينية المحتلةِ.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، القوةُ الصاروخيةُ نفذت عمليةً عسكريةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ بصاروخٍ باليستيٍّ نوع "ذو الفقار".



وأكدت أن العمليةُ حققت هدفَها بنجاحٍ وأجبرت أربعةَ ملايينَ صهيونيٍّ على الهروبِ إلى الملاجئِ ووقفِ حركةِ الملاحةِ في المطارِ، مشيرة إلى أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورداً على جرائمِ الإبادةِ والتجويعِ في غزةَ وانتهاكاتِ المجرمينَ الصهاينةِ بتدنيسِ المسجدِ الأقصى.



وأفاد البيان بأن القوات المسلحة اليمنية تتابع تطوّراتِ المعركةِ في غزّةَ، وتقفُ إجلالًا واحترامًا لتضحياتِ أبنائها الأحرارِ الصامدين، وتوجّهُ التحيّةَ العسكريّةَ الجهاديّةَ العربيّةَ الإسلاميّةَ لكتائبِ القسّامِ وسرايا القدسِ، ولكافّةِ المجاهدينَ الأبطالِ في كافّةِ الفصائلِ مَن يُدافعونَ عنِ الأمّةِ حين تخلّى الجميعُ عنهم.